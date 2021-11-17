شاهد .. كما ولدتها امها:تركت الروب مفتوحاً وحركات يدها الجريئة.. مريم الدباغ تصر على إشعال نار المتابعين بنشرها لهذة الصور الصارخة؟

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها:تركت الروب مفتوحاً وحركات يدها الجريئة.. مريم الدباغ تصر على إشعال نار المتابعين بنشرها لهذة الصور الصارخة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت الممثلة التونسية مريم الدباغ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة قصيرة، بعد حضورها أحد المهرجانات بفستان شفاف ومفتوح بشكل كبير عند منطقة الصدر، ما عرضها للعديد من الانتقادات.

الا ان الجرأة هي عنصر اساسي في حياة مريم، التي لا تكف عن نشر الصور والمنشورات الصادمة، آخرها كان نشرها صورة وهي عارية وتضع يديها على صدرها، وتقوم بحركة مستفزة بلسانها، 83814176

وعلقت : Tongue out - I’m bringing sexy back ! ما يعني " اللسان للخارج.. سأعيد الاثارة الى الخارج".

وحصلت الصورة على أكثر من 65 ألف علامة اعجاب في ساعات قليلة.

ولم تكتفي بذلك فقط ولكنها نشرت صورة اخرى لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بـ "روب" الإستحمام.

وعلقت مريم قائلة :"صباح الخير يا أطفال لنبدأ اليوم بابتسامة لطيفة".

متابعو الدباغ إنهالوا بالتعليقات مشيرين إلى أنها من أكثر الصور جرأة التي طرحتها منذ فترة زمنية.

قسم من متابعي الدباغ، إعتبروا أنها تقصدت أن تترك الروب مفتوحاً وتعمدت إلتقاط الصورة بهذا الشكل ، مشيرين إلى أنه قد تم التحضير لها مسبقاً.

الجدير بالذكر، أن الدباغ كانت قد أثارت الجدل مؤخراً بسبب اطلالتها في مهرجان أوسكار العرب اذ اختارت فستاناً جريئاً للغاية ومن دون بطانة وشفاف للغاية اضافة الى ان قصة الصدر كاشفة للغاية.83814176