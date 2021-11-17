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شاهد .. هل تتذكرون نجمة مسلسل «رأفت الهجان» صفاء السبع .. لن تصدقوا كيف أصبحت ملامح شكلها بعدما غدر بها الزمان وأجبرها بشدة على اعتزال الفن؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فنانة ظهرت في الوسط الفني لبضع سنوات، ميزتها ملامحها الأجنبية وكانت واحدة من أجمل فاتنات السينما في الثمانينات.

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فعلى الرغم من أن أعمالها الفني تخطت تقريبا الاثنين وأربعين عمل فني ولكنها استطاعت أن تبرز نفسها وبقوة في الوسط الفني،

 

 

وعلي الرغم من أنها حققت نجاح كبير وقت ذلك إلا أن قررت أن تعتزل ولا تعود للفن مرة أخرى، إنها الفنانة الجميلة صفاء السبع التي يحل اليوم عيد ميلادها الـ60.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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