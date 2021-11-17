شاهد .. بشكل صادم..انتهئ زمن الطفولة لن تعرفوا نجم (ذا فويس كيدز) زين عبيد.. يفاجئ محبية بنحافة جسمة بعد عملية تكميم المعدة وتبدلت ملامحة تماماً! (شاهدوا رجولته)

انت الان تتابع خبر بشكل صادم..انتهئ زمن الطفولة لن تعرفوا نجم (ذا فويس كيدز) زين عبيد.. يفاجئ محبية بنحافة جسمة بعد عملية تكميم المعدة وتبدلت ملامحة تماماً! (شاهدوا رجولته) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأ طفل برنامج The Voice Kids، السوري زين عبيد، جمهوره، ونشر صورة حديثة ظهر فيها بعدما فقد وزنه الزائد وبدا بإطلالة متغيرة جداً.

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زين تغير كثيراً، واصبح شاباً وسيماً، واعطى مثالاً لقوة الإرادة والقدرة على تحدي الوزن الزائد.



الطفل السوري زين عبيد، اشتهر بعد مشاركته في الموسم الأول من برنامج The Voice Kids، وغنّى في مرحلة (الصوت وبس) أغنية (شو بيشبهك تشرين) للفنان اللبناني معين شريف، وسرق قلب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي طالبته بالإنضمام إلى فريقها واختارها.

زين عبيد نجم ذا فويس كيدز اتجهت إليه الأنظار بقوة بعد تداول أحدث صوره التي نشرها عبر حسابه على انستقرام، حيث بدا بنحافة شديدة صدمت الجمهور الذي لم يتعرف عليه من الوهلة الأولى إلا بعد أن ذُكر اسمه.استطاع زين عبيد أن يخسر وزنه الزائد بشكل ملحوظ،

حيث أنه أصبح الآن نحيفاً للغاية على عكس مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، حيث كان يعاني وقتها من السمنةوكان زين عبيد كشف العام الماضي أنه خضع لعملية تكميم معدة من أجل إنقاص وزنه، وأنه خسر حوالي 30 كيلوجرامات دفعة واحدة،

مضيفاً أنه لجأ إلى عملية تكميم المعدة رغم صغر سنه فهو لم يتعد الـ 16 عاماً، من أجل التخلص من إنقاص وزنه وفي ذات الوقت لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد التأكد تماماً من عدم خطورتها على صحته

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