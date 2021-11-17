شاهد .. دلال عبد العزيز تكشف عن مفاجأة بخصوص صلة قرابتها لزبيدة ثروت... هل هي بنتها؟؟؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر دلال عبد العزيز تكشف عن مفاجأة بخصوص صلة قرابتها لزبيدة ثروت... هل هي بنتها؟؟؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في لقاء قديم للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مع الإعلامية هالة سرحان، كشفت عن شكوك البعض بوجود صلة قرابة بينها وبين الفنانة زبيدة ثروت.

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قالت دلال عبد العزيز: "في البداية كان البعض يعتقد أنني ابنة زبيدة ثروت، وخلال تصوير مسرحية (حب في التخشيبة)، كان مصمم الأحذية مهتم بي جدا، أكتر من أي شخص في المسرح، عندما أطلب أي شيء يحضر لي اثنين منه على حساب المنتج".

وتابعت: في أحد المرات قال لي إن والدتي من الزبائن القديمة عنده، فسألت والدتي إن كانت تشتري أحذيتها من القاهرة ونحن من سكان الزقازيق، فنفت، ومع مرور الوقت اكتشفت أنه يعتقد أنهي ابنة الفنانة زبيدة ثروت، و(مردتش أقوله بقا وقتها عشان ميزعلش)".

مسرحية "حب في التخشيبة" تم عرضها عام 1994، وشارك في بطولتها جورج سيدهم وهشام عبد الحميد وفاروق نجيب، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج سمير سيف.

وشيعت جنازتها عقب صلاة ظهر ، الأحد 8 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت بجوار زوجها الفنان سمير غانم في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.35839778