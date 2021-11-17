شاهد .. «جوزها هيدبحني».. تعرف على سر خوف رشدي أباظة الشديد من مشاهده مع هدى سلطان في «امرأة على الطريق»؟

انت الان تتابع خبر «جوزها هيدبحني».. تعرف على سر خوف رشدي أباظة الشديد من مشاهده مع هدى سلطان في «امرأة على الطريق»؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه فيلم امرأة على الطريق، الذي قامت ببطولته الفنانة هدي سلطان، والفنان رشدي أباظة، إلا أن كواليس التصوير كانت مرعبة للأخير وكأنه يقف أمام الكاميرا للمرة الأولى.

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وعرف عن رشدي أباظة، أنه زير نساء وأنه لم يخش يومًا من تقديم دور جريء مع أي فنانة إلا الفنانة هدى سلطان فكان مرعوب من تقديم مشاهد ساخنة بينه وبينها وذلك بسبب وحش الشاشة فريد شوقي، ودار بين رشدي أباظة، والمخرج عز الدين ذو الفقار هذا الحوار:

- ما ينفعش يا أستاذ عز.. مش قادر.

رشدي أباظة اللي مقطع السمكة وديلها يقوللي مش قادر.



– رشدي أباظة اللي بتتكلم عنه دا.. هناك بعيد عن الكاميرا.. ومش مع هدى سلطان.

أنت محسسني إني قدام واحد لأول مرة يقف قدام كاميرا مش فاهم يعني إيه تمثيل.

والله فاهم وعارف أن كله تمثيل في تمثيل.. بس مش قادر.. بصراحة كل ما أقف قدام الكاميرا وآجي أمثل المشهد دا.. أحس أن فريد شوقي واقف قدامي بيتفرج عليّ.

طب ما هو فريد هيشوفه فعلا لما الفيلم يتعرض هو إحنا بنعمل فيلم سري؟

أنا عرفت أن المشاهد دي كتبها عبدالحي أديب لأنه كان فاهم أن فريد هو اللي هايقوم بالدور..

زي ما عرفت من حلمي رفلة.. لكن أنا.. طب أزاي؟!

*خلاص يا سيدي.. أنا هاخفف المشاهد دي شوية.. بس مش هاينفع أكتر من كدا.. الفيلم هيبوظ.. دي بتجسد شخصية امرأة لعوب ولازم دا يبان في خيانتها لجوزها مع أخيه.

– تصدقني لو قلت لك أني حاسس أني بندبح بالمشاهد دي.

*حلو أوي.. أنا بقى عايز الإحساس دا قدام الكاميرا.. لأنك المفروض بتكون ضحية غواية الشيطانة دي.



ورغم خوف رشدي أباظة من هذه المشاهد، إلا أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا ولا يزال ضمن قائمة أفضل مائة فيلم مصري في تاريخ السينما المصرية، وكانت مفاجأة الفيلم هو تقديم الفنانة هدى سلطان لدور المرأة اللعوب بهذه القوة.

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