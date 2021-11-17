شاهد .. بإطلالة صارخة... النجمة ،كيندال جينر،..كشفت عن اعضائها المحظورة بوضوح من فتحة الفستان بأقوى مشهد اغراء بطريقة صادمة!

انت الان تتابع خبر بإطلالة صارخة... النجمة ،كيندال جينر،..كشفت عن اعضائها المحظورة بوضوح من فتحة الفستان بأقوى مشهد اغراء بطريقة صادمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لعارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع ​كيندال جينر​، بإحدى المناسبات ظهرت بها بإطلالة خادشة وفاضحة.

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حيث ارتدت فستان أسود لامع بفتحة طويلة جدا على الساقين كشفت بها عن مناطقها الحساسة بطريقة صادمة.

كما تميز فستان كيندال بفتحة عند منطقة الصدر والظهر، كشفت بها عن جزء كبير من جسدها، وكانها نصف عارية، وعبر المتابعون عن استيائهم من اطلالات كيندال جينر الجريئة والتي تعري بها جسدها بطريقة فاضحة بعيدا عن الاناقة والرقي.

هذا وشاركت جينر مقاطع فيديو مثيرة لها عبر حسابها في انستغرام، وهي ترتدي فستانًا أسود استعرضت به مفاتنها، وظهرت وهي تلتقط السيلفي لنفسها قبل حضورها حفل زفاف صديقتها.

كيندال جينر عارضة أزياء وشخصية تلفزيونية أمريكية، وسفيرة علامة تجارية لمجلة سبعة عشر، وهي الأخُت الشقيقة لكايلي جينر.

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