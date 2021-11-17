شاهد .. جيران الفنان الراحل .سمير غانم، يفجرون مفاجأة ويكشفون ماذا كان يفعل بعيدا عن أنظار دلال عبد العزيز!

انت الان تتابع خبر جيران الفنان الراحل .سمير غانم، يفجرون مفاجأة ويكشفون ماذا كان يفعل بعيدا عن أنظار دلال عبد العزيز! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - روت الفنانة القديرة نبيلة عبيد مواقف انسانية للفنان الراحل سمير غانم الذي تسكن معه في نفس العمارة منذ سنوات طويلة.وأوضحت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تسكن بنفس العقار الذي يسكن فيه كل من الفنان الراحل سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، منذ سنوات طويلة، موضحة أن الفارق بينهم 3 أدوار فقط .

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وأكدت الفنانة نبيلة عبيد بأن الفنان الراحل كان خَيِّرًا لدرجة كبيرة، فقد كانت ترى بعضا من الأشخاص يترددون على العقار الذي يسكنان فيه، ليقدم لهم بعض المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن سمير غانم كان صديقها منذ سنوات طويلة، حيث شاركها فى فيلم “وسقطت في بحر العسل”، لتجمعهما صداقة بعد ذلك، وقد كانت حريصة على حضور مسرحياته بشكل دائم، بالإضافة إلى الجلسات التي كانت تجمعهما من حين لآخر، مؤكدة أنه كان شخصا ودودا، ويعطي كل النصائح بـ"خفة ظل".

شهادة حارس العمارة

وكان حارس العقار الذي يسكن به النجم الكبير الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز أكد أن النجم الراحل كان لديه كشف به أسماء عشرات الأشخاص المحتاجين، ويمنح لهم كل شهر مبلغ من المال، وأنه في بداية كل شهر يحضر عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ويقفون على باب المنزل في انتظار الحصول على المساعدة الشهرية التي يمنحها لهم الفنان الراحل.

اشتهر سمير غانم الذي لقب بملك الكوميديا وصانع البهجة اشتهر بتقديم شخصيات مثل "فطوطة، سمورة" في الفوازير الشهيرة، و"مسعود" في مسرحية "المتزوجون"، و"ميزو" في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، و"جودة" في "كابتن جودة" وغيرها من الأعمال التي حفرت اسمه في تاريخ الفن المصري والذي بدأه فترة ستينات القرن الماضي.

وتوفي الممثل المصري في 20 مايو الماضي في أحد المستشفيات متأثرا بمضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا.50508155