شاهد .. فادي الهاشم ..استخدم حيلة ذكية جعلته يتزوج من الفنانة نانسي عجرم والمفاجأة الكبرى في ديانته الحقيقية! فيديو

انت الان تتابع خبر فادي الهاشم ..استخدم حيلة ذكية جعلته يتزوج من الفنانة نانسي عجرم والمفاجأة الكبرى في ديانته الحقيقية! فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر نانسي عجرم من اشهر الفنانات في عالم الفن، لما لها من رصيد في الغناء وجمهور كبير.

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يعتبر فادي الهاشم​ من افضل اطباء الاسنان، وعرف الأضواء بعد زواجه من الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.

روت نانسي عجرم كيف تعرف على فادي الهاشم في العديد من المقابلات التلفزيونية؟ وأصبح هذا الثنائي مثالاً يحتذى به للعائلة المثالية،

خصوصاً أنه ليس من الرجال الذين يقفون عائقاً أمام طموح الشريكة، وقد بدا ذلك واضحاً خلال مسيرة نانسي التي ظلت ترتفع بعد زواجهما، وعرفت الذروة خلال علاقتهما.ناسي عجرم فنانة ومغنية لبنانية تعمل في الفن الموسيقي. بدأت عملها الفني عام 1998 وتستمر في تقديم الكثير من الأعمال الفنية، وعن المعلومات المتعلقة بدينها، فإن معلومات سيرتها الذاتية تشير إلى أن الفنانة نانسي تعتنق الديانة المسيحية وكذلك زوجها فادي الهاشم ديانته المسيحية.

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