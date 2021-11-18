شاهد .. لن تصدق كم تبلغ ثروة نجمة الرقص الشرقي.. صافينار ...وكم تتوقع وتتقاضى في الدقيقة الواحدة.. أرقام خياليةصادمة!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ ثروة نجمة الرقص الشرقي.. صافينار ...وكم تتوقع وتتقاضى في الدقيقة الواحدة.. أرقام خياليةصادمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعيش نجمة الرقص الشرقي الراقصة الاستعراضية صافيناز حالة من النشاط الفني، في الفترة الحالية،

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بالتزامن مع بدء حفلات موسم الصيف وكذلك الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وكشف أحد منظمي الحفلات، لـ«الوطن»، عن أجر الراقصة صافيناز، حال التعاقد معها لإحياء حفل، إذ تحصل في الساعة الواحدة على 30 ألف جنيه، أي في الدقيقة 500 جنيه، موضحًا أنّ «صافيناز تُعد من أغلى الراقصات الأجانب اللواتي يحصلن على أجر في مصر».



يذكر أنّ الراقصة صافيناز قالت إنها لا توافق أن تنفق أموالها على أي شخص يتزوج منها، موضحة: «أنا مش عاوزة فلوسه، ده راجل بشنب، لنفسه، ولو ميصرفش عليّ عادي، بس مياخدش فلوسي».

صافينار في ”شيخ الحارة والجريئة”: ”أنا خجولة ومش هرقص بالمايوه” | الفن | جريدة الطريق

وأضافت «صافينار» في تصريحات تليفزيونية لها: «لو حد اتحرش بيّ وأنا برقص هاعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت، هضرب وهتضرب..

متحطش في الموقف ده، ومرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة، وقلت له بالروسي يا ابن الكلب».



وحول ما إذا طلب منها زوجها أو خطيبها أن تعتزل الرقص، أجابت بأنها مصرة على استكمال مشوارها: «لسه عاوزة أرقص شوية ووسطي بيرقص لوحده، ومشبعتش من الرقص».



وعن الراقصة جوهرة، قالت إنها لا تعتبرها عدوا: «أعتبرها حبيبا لأنها حضرت عيد ميلادي قبل شهرتها، وبحب الرقاصات كلهن».

صافيناز عن الراقصة دينا: «معرفهاش» وأشارت إلى أنها لا تعرف الراقصة دينا شخصيا، ولم تلتقيها في أي مكان: «أنا بعمل الحفلة وبجري وهي بتعمل الحفلة وبتجري وكل ده على نفس المسرح، وأعتبرها حبيب لأن محصلش بينا حاجة».



وفي سياق آخر، تابعت صافيناز بأنها كانت ستخوض مهنة التمثيل إذا ظلت تعيش في أرمينيا ولم تأتِ إلى مصر، لافتة إلى أنها تركت بلدها في السابعة من عمرها، ثم سافرت مع والديها إلى روسيا.43665227