شاهد .. كأنها حورية من الجنة.. النجمة بريانكا شوبرا تستعرض جسدها بإطلالة صادمة اذهلت جميع المتابعين..اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنة.. النجمة بريانكا شوبرا تستعرض جسدها بإطلالة صادمة اذهلت جميع المتابعين..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

اثار وزن النجمة العالمية بريانكا شوبرا جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث بدأت الاخبار حول حملها.

64765769

وفي التفاصيل، فقد ظهرت بريانكا شوبرا بفيديو جديد نشرته على انستغرام، مع وزن زائد، وهي ترتدي فستانا ضيقا.

وترك عدد من المتابعين تعليقات بأن بريانكا من الممكن أن تكون حامل من زوجها المغني الأميركي نيك جوناس. وظهرت بريانكا بالصور بإطلالة لافتة بلندن.

وفي وقت سابق، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة النجمة العالمية بريانكا شوبرا تجمعها بزوجها الفنان الأميركي نيك جوناس

وظهرت بريانكا شوبرا بأحضان نيك جوناس بلوك عفوي في أحد الحفلات الناجحة التي أحياها نيك مؤخراً.

ولاقت الصورة إعجاب عدد من المتابعبن الذين تمنوا لهما أوقات سعيدة.

تثير بريانكا شوبرا الكثير من الجدل في الصور التي تنتشر لها بسبب قيامها بإخفاء رقبتها لكن هناك سر وراء ذلك وهو مرض تعاني منه النجمة العالمية.

بريانكا شوبرا في الصور تحاول إخفاء رقبتها وفي إحدى الصور ظهرت وهي متورمة ورفضت هي وزوجها الحديث لكن مرض النجمة تحدث عنه أطباء كثر.

64765769