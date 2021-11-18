شاهد .. على أنغام أغنية هابطة للغاية وأمام كل الحظور .. مودل روز تتخطى حدود الادب وتثير الشباب برقصها وحركاتها الايحائية التي تعرض فيها جسدها!

انت الان تتابع خبر على أنغام أغنية هابطة للغاية وأمام كل الحظور .. مودل روز تتخطى حدود الادب وتثير الشباب برقصها وحركاتها الايحائية التي تعرض فيها جسدها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل روز​ فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثار الجدل بين المتابعين، إذ ظهرت ترقص في حفلة إعتبرها البعض جريئة.

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وما جعل الموضوع يواجه هذه الموجة من الإنتقادات كان استعراض مودل روز لجسدها على أغنية جاء في كلماتها "العاهرة".

وعلق متابع قائلاً: "حياة فاضیة وما فیها اي معنی او رسالة، تعري، رقص، تصویر، والنهایة ما یعلم فیها الا رب العالمین".



وقال آخر: "بينت على حقيقتها بعد الطلاق"، كما كتب شخص: "الي لاحظته ب اغلب المشهورات بس تتطلق تقلع اكثر كأن حيائها يموت مع ورقة الطلاق يعني زوجك الي كان مانعك ولا تقهري طليقك الحمد لله الذي عافانا".

زوج مودل روز يخرج عنه صمته بعد الاتهامات بحقه في سياق آخر رد رجل الأعمال السعودي وزوج عارضة الأزياء السعودية مودل روز محمد الحمود، على الإتهامات التي وجهت له بمحاولة قتل وتعنيف زوجته،

وذلك بعدما وصلت القضية بينهما إلى المحاكم وطلبت روز الخلع منه ونشر مقطع فيديو قال محمد فيه إنه لم يقم بملاحقة مودل روز كما إدعت عليه في القضية التي رفعتها ضده،

وإن أجهزة التتبع الموجودة في سيارتها تم تركيبها من قبل الشركة وليس من قبله. وسأل الحمود الجمهور إذا كانوا يعتقدون حقاً أنه شخص غيور لدرجة أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل لأي مكان، وأكد أن من يشهدون ضده بأنه كان يعنفها في فترة زواجهما هم كاذبون، إذ إنهم لم يكونوا مقربين من روز في تلك الفترة حتى يعرفوا تفاصيل حياتها.43803930