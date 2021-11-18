شاهد .. اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون :هيفاء وهبي تقتل جمهورها بفستان أسود ضيق مثير بدون حمالة صدر باقوى مشهد اغراء..(اتفرج)

انت الان تتابع خبر اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون :هيفاء وهبي تقتل جمهورها بفستان أسود ضيق مثير بدون حمالة صدر باقوى مشهد اغراء..(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا زالت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ تبهر متابعيها بإطلالاتها وأناقتها وجمالها وحسن اختيار أزيائها.وهي دأب مؤخراً على تكثيف نشر صور لها بلوكات مختلفة كلها أكثر من رائعة.

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وقد اختارت هيفاء وهبي هذه المرة فستان اأسود ملتصقاً بالجسم بفتحة من جهة اليمين جاء تحت الركبة ومفتوحاً عند الكتفين والصدر فيما أسدلت شعرها الأسود الطويل المتموج على كتفيها وبعض الخصل تدلت إلى الأمام واختارت حقيبة يد من الوون الزهري نسقتها مع صاندال زهبي بأربطة من علامة تجارية مشهورة واختلفت وضعيات التقاط الصور فتارة كانت واقفة وأخرى جالسة لكن ماكياجها المميز دائماً يلفت الأنظار ووضعت اكسسوارات ذهبثية في يديها وقرطين كبيرين باللون الأخضر.

وعلقت على المنشور :”من بيحب الأسود؟ وعلى صور أخرى علقت :”Stallion”>

وكان من المشيدين بجمالها وأناقتها وسحرها الفنان ​وسام هلال​ الذي كتب تعليقاً قال فيه :”كم من 1 إلى.. هيفا أنت رائعة؟” مع وجه بعيني قلب أحمر .

كذلك علقت الممثلة ​نادين الراسي​ بقلوب باللون الموف وجويل ماردينيان ونالت الصور آلاف الإعجابات في دقائق

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