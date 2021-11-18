اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. مفاجأة جديدة..تشعل السوشيال ميديا بطل مسلسل |حب أعمى| التركي يعلن زواجه من فتاة عربية لن اصدق حسنها وجمالها الفاتن..من تتوقع من هي!

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مفاجأة جديدة..تشعل السوشيال ميديا بطل مسلسل |حب أعمى| التركي يعلن زواجه من فتاة عربية لن اصدق حسنها وجمالها الفاتن..من تتوقع من هي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أُعلن فجأة عن زواج الممثل التركي الشابّ باريش ألباي، أحد أبطال مسلسل حب أعمى، الذي قدّم دور أوزان شقيق نسليهان أتاغول في المسلسل الشهير.

 93322170


وارتبط باريش بفتاة تونسية تُدعى نورس، من خارج الوسط الفني، في الـ14 من تموز الماضي، من دون أن تُعرف تفاصيل اللقاء بعروسه التونسيّة.  

 

كذلك شارك باريش في مسلسل "مدّ وجزر"، وغاب عن الشاشة بعد آخر أعماله "حب أعمى"، ليشكّل زواجه مفاجأة للمتابعين.93322170

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا