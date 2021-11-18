شاهد .. مفاجأة جديدة..تشعل السوشيال ميديا بطل مسلسل |حب أعمى| التركي يعلن زواجه من فتاة عربية لن اصدق حسنها وجمالها الفاتن..من تتوقع من هي!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أُعلن فجأة عن زواج الممثل التركي الشابّ باريش ألباي، أحد أبطال مسلسل حب أعمى، الذي قدّم دور أوزان شقيق نسليهان أتاغول في المسلسل الشهير.

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وارتبط باريش بفتاة تونسية تُدعى نورس، من خارج الوسط الفني، في الـ14 من تموز الماضي، من دون أن تُعرف تفاصيل اللقاء بعروسه التونسيّة.

كذلك شارك باريش في مسلسل "مدّ وجزر"، وغاب عن الشاشة بعد آخر أعماله "حب أعمى"، ليشكّل زواجه مفاجأة للمتابعين.93322170