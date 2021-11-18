شاهد .. كشف السر الحقيقي وراء انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .. والتفاصيل غير متوقعة !

انت الان تتابع خبر كشف السر الحقيقي وراء انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .. والتفاصيل غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد عودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي من رحلة علاجها خارج مصر يدرس كل منهم أعماله القادمة وخاصة الأعمال الدرامية المقرر أن يظهر من خلالها في الماراثون الرمضاني 2022.

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وكشفت مصادر أن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قررا أن ينفصلا هذا الموسم الدرامي لعام 2022 ويقدم كل منهما عمل مختلف عن الآخر، بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي.وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز نشرت مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.

ونشرت عبدالعزيز المقطع المصور عبر خاصية الـ"ستوري" عبر تطبيق "انستغرام"، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى التي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعلامة "وداعا" في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع.

وكانت عبد العزيز غادرت القاهرة في أغسطس الماضي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.32647554