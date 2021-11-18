شاهد .. هل إيمي سمير غانم طردت يسرا من منزلها؟.. وما فعله رامي رضوان لا يصدق!

انت الان تتابع خبر هل إيمي سمير غانم طردت يسرا من منزلها؟.. وما فعله رامي رضوان لا يصدق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، أنباء تفيد بطرد الفنانة إيمي سمير غانم للمثلة يسرا من منزلها، وذلك عقب زيارتها في اليوم التالي لجنازة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وردد البعض أن ذلك جاء بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا، بينما أوضح البعض الآخر أن ذلك تم بسبب غياب يسرا عن الجنازة، بالإضافة إلى سابقة في الماضي وهي الرقص بحفل زفاف بعد ساعات من دفن سمير غانم.ومن جانبهم، علق بعض النقاد على تلك الأنباء، مستبعدين صحتها لعدة أسباب رصدوها في التالي:- اعتذرت الفنانة يسرا مسبقا على عدم حضور الجنازة بسبب عدم تواجدها في مصر، مقدمة واجب العزاء لـ دنيا وإيمي عبر السوشيال ميديا.89343859

واستضاف المذيع رامي رضوان يسرا قبل وفاة دلال، وبعد واقعة رقصها في حفل الزفاف عقب وفاة سمير غانم، مايشير إلى عدم وجود أي ضغينة.89343859