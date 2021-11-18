شاهد .. لن تصدق: خطيبة أحمد العوضي القديمة تظهر من جديد وتفجر المواقع وتكيد ياسمين عبد العزيز.. لن تصدق ماذا فعلت!

انت الان تتابع خبر لن تصدق: خطيبة أحمد العوضي القديمة تظهر من جديد وتفجر المواقع وتكيد ياسمين عبد العزيز.. لن تصدق ماذا فعلت! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد العوضي برفقة خطيبته السابقة، وذلك بعدما ظهرت من جديد وقامت بنشر صورة قديمة له برفقتها مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور مقارنين بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز.

64242125



وتم الكشف عن أن خطيبة العوضي تدعى رنا رشيدي من خارج الوسط الفني، وكانت مخطوبة له منذ سنوات قليلة ماضية في حفل عائلي بسيط حضره الأهل والأصدقاء، وأنهالت التعليقات على الصورة متسائلين عن إعادة نشرها مرة أخرى معربين عن مدى جمالها.

جدير بالذكر، أن “العوضي” كان قد نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ردا على انتقادات خطوبته، قائلًا: “طيب مبدأيا كدة صور الخطوبة اللي غرفت الفيسبوك امبارح دي من سنه ونص..

تاني حاجة أنا كنت خاطب وزي أي علاقه في الدنيا قسمه ونصيب.. تالت حاجة أنا كنت خاطب واحدة لو قعدت أقول عملت ايه عشاني من هنا لسنين قدام مش هيكفي فهي وأهلها يفضلو دايمًا على راسي.. رابع حاجة كل الرجالة اللي اتكلمو في حقي كلمة حلوه أو حتى انتقدوني لشخصي على راسي”.

وتابع: “الناس اللي اتكلمو في فستان خطوبة مقفول من فوق كانوا متخيلين إني هلبسها عباية؟، ونظرو علي بنت محترمة عشان يضربو فيا أنا.. فانت لو كان أبوك تعب شويه على إنه يعلمك إن الحريم خط أحمر وإنك لما تحب تضرب في راجل بيبقى منك ليه، لو كان علمك كده كان زمانك فاهم في الأصول،

فانسى بقي اني ممثل والكلام ده لا أنا في الأول والأخر منكم يعني وارد تقابلني في أي مكان أنا مش عايش في النمسا فاعمل حساب إنك خضت في سيرة ناس مني، واسترجل كده وسيبك من جو حرفين هتكتبهم وقلبك ميت عشان ساعة الجد الموضوع بيختلف”.

وأضاف: “محروق من حاجه اسأل أنا بروح فين وتعالي قولي إنت وإنت وإنت وإنت عادي بس هتعمل فيها جلنديزر على الفيسبوك.. ولما تخطب يا حلو ابقى لبسها عباية في الخطوبة أو خبيها أقولك ابقى لبسها بدلة عشان انت ارجل مني يا جامد”.



واختتم قائلًا: “أخر حاجة أنا سنجل فياريت بلاش كلام في حاجات غلط، كل الشكر للناس اللي انتقدت كلامي ككلام إنه شرقي زياده وكل الشكر للناس اللي شايفه إني صح، وصباح الفل عليكم وكل الاحترام لبنت أنا مشفتش منها غير كل خير واحترام.. وأنا اسف ليكي”.64242125