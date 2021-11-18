شاهد .. بطل مسلسل ،حب أعمى، التركي يعلن زواجه من فتاة عربية حسناء وجمالها يسلب العقول .. والمفاجأة من تكون؟؟!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 06:00 صباحاً | (مايا)

أُعلن فجأة عن زواج الممثل التركي الشابّ باريش ألباي، أحد أبطال مسلسل "حب أعمى"، الذي قدّم دور أوزان شقيق نسليهان أتاغول في المسلسل الشهير.

وارتبط باريش بفتاة تونسية تُدعى نورس، من خارج الوسط الفني، في الـ14 من تموز الماضي، من دون أن تُعرف تفاصيل اللقاء بعروسه التونسيّة. 44059772 44059772