اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. بطل مسلسل ،حب أعمى، التركي يعلن زواجه من فتاة عربية حسناء وجمالها يسلب العقول .. والمفاجأة من تكون؟؟!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر بطل مسلسل ،حب أعمى، التركي يعلن زواجه من فتاة عربية حسناء وجمالها يسلب العقول .. والمفاجأة من تكون؟؟! والان مع التفاصيل

d251746452.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 06:00 صباحاً | (مايا)

أُعلن فجأة عن زواج الممثل التركي الشابّ باريش ألباي، أحد أبطال مسلسل "حب أعمى"، الذي قدّم دور أوزان شقيق نسليهان أتاغول في المسلسل الشهير.

وارتبط باريش بفتاة تونسية تُدعى نورس، من خارج الوسط الفني، في الـ14 من تموز الماضي، من دون أن تُعرف تفاصيل اللقاء بعروسه التونسيّة.  44059772 44059772

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا