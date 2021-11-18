شاهد .. اتفرج : النجمة نانسي عجرم مع والدتها اشعلت المواقع وتخطف الانظار بأطلالة صارخة وبجمالها الساحر الجذاب.. والجمهور : نسخة طبق الأصل (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج : النجمة نانسي عجرم مع والدتها اشعلت المواقع وتخطف الانظار بأطلالة صارخة وبجمالها الساحر الجذاب.. والجمهور : نسخة طبق الأصل (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

على امتداد الأيام القليلة الماضية نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورة لها برفقة والدتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، من حفل زفاف شقيق نانسي الفنان نبيل عجرم.

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وأثنى الجمهور على أناقة نانسي ووالدتها، واعتبروا انهما تشبهان بعضهما الى حد كبير و قيل البعض انها نسخة طبق الاصل عن والدتها .

وكانت شاركت نانسي عجرم الجمهور مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها من حفل زفاف أخيها الفنان نبيل عجرم عبر حسابها الخاص، ولفتوا أنظار المتابعين بجمال إطلالتهم وخفة وجاذبية بناتها.

وإختارت نانسي فستاناً بتصميم ملكي باللون الزهري طويل، أبرز رشاقتها وأناقتها، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة ونسقت معه أكسسوار ناعم.

كذلك خطفت بناتها أنظار المتابعين بإطلالاتهن الناعمة بفستاتين بيضاء تتناسب مع المناسبة وأعمارهن.

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