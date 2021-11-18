شاهد .. بحزن شديد: الفنانة نبيلة عبيد.. تكشف ما حصل لــ بنات سمير غانم وتقطع قلوب الجمهور بأمر صادم !

انت الان تتابع خبر بحزن شديد: الفنانة نبيلة عبيد.. تكشف ما حصل لــ بنات سمير غانم وتقطع قلوب الجمهور بأمر صادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أن صلة الجيرة التي تربطها بأسرة الفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز كانت بمثابة سند لها.

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وقالت نبيلة: «دلال وسمير كانا ونعم الجيرة والأصدقاء، كنا معظم الأوقات مع بعض، دلال كانت إنسانة طيبة وخيرة جدا، وسمير نفس الأمور وكان تربطهما علاقة قوية جدا بجميع الجيران، لأنهما كانا بمثابة الأب والأم للجميع».

وأضافت نبيلة: «قبل مرض دلال وسمير كان دائما تأتي عندي إيمي وتقضي معي وقتا طويلا، وبعد إصابة والديهما بفيروس كورونا كان ترددهم على المنزل قليل جدا ولكن كنت أتواصل معهم هاتفيا،

فشعرت أن ايمي ودنيا كانتا متحملتين فوق طاقتهما، كان حزنهما على سمير بداخلهما تذهبان لزيارة المقابر وبعدها تذهبان للجلوس بجوار دلال وكان مفروض إن يخففوا أي حزن عليها وتخلوا عن الملابس السوداء من أجل دلال».



واختتمت نبيلة: «أتمنى من الجميع الدعاء لـ إيمي ودنيا بالصبر لأن روحهما كانت في دلال وسمير».92456459