شاهد .. ملكة الانوثة والاغراء : هند رستم.. حكاية المرأة التي أحبها الرجال.. وماسر ضربها وتعذيبها وتركها للمنزل في سن المراهقة(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر ملكة الانوثة والاغراء : هند رستم.. حكاية المرأة التي أحبها الرجال.. وماسر ضربها وتعذيبها وتركها للمنزل في سن المراهقة(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حلقة جديدة من برنامج (ممنوع من العرض) أذيعت على قناة (الحياة)، رصدت سيرة ملكة الأنوثة والنسخة الأصلية للجمال الشرقي والمرأه التي أحبها الرجال على مر العصور.

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الماكيير محمد عشوب قال إنها استحقت لقب “برنسيسة السينما المصرية”، وأضاف: “تنتمي هند إلى عائلة ارستقراطية، انفصل والداها وعاشت طفولتها مع زوجة والدها، ولم تتحمل الوضع، حيث نالت ما لايرضيها من عذاب وضرب وإهانة، فقررت ترك البيت في سن المراهقة، ولم ترغب في اللجوء لوالدتها حيث أنها كانت تلومها علي وصلت له، فلجأت لإحدى صديقاتها التي كانت تعمل كومبارس في السينما وعملت معها لفترة ككومبارس”.



تابع: “ذات يوم عرضت عليهاصديقتها أن تاتي معها لاختبار تمثيل كان يجريه المنتج حسين حلمي الذي اختار هند للعمل ولم يختر صديقتها حتى أنها حقدت عليها كثيراً.

المفارقة أن هند لم تتركها وأخذتها تعمل معها في كل أعمالها كومبارس حتى صعد نجم هند رستم وكانت تشترط أجراً لصديقتها، وكان يتم خصم جزء من أجرها لزيادة أجر صديقتها تلك”.روي عشوب جزءاً من سيرتها الفنية قائلاً: “في بداياتها عملت مع الراحل اسماعيل يس في فيلم (الستات ميعرفوش يكذبوا) وكان يتعامل معها بلطف شديد لذلك كانت لا ترفض العمل معه في أي فيلم إلي أن طلبت منها ابنتها بسنت أن تتوقف عن العمل معه، وتقدم أعمالاً تكون هي بطلتها الأولى”.

أضاف: “عندما قرر يوسف شاهين اخراج فيلم باب الحديد رشحها لدور هنومه وأرسل إليها السيناريو وطلبت هند مناقشته واقترحت عليه أن يقوم هو بدور قناوي وبالفعل اخرجه وانتجه وقام بالدور، ورغم أن الفيلم حصل على جوائز في عدة مهرجانات ويقوم الكثيرين بتدريسه إلا أنه فشل وقتها، وكانت هند رستم ترى أنه سينجح يوماً ما وهذا ما قالته لشاهين”.

النجمة نبيلة عبيد قالت عنها : تزوجت هند رستم خلال شهر وتركت كل شئ لتستقر مع من احبت. وذكر الاعلامي مفيد فوزي أنه ذات لقاء تلفزيوني سألها هل تحبين أن تنادين السيدة هند رستم أم حرم الدكتور محمد فياض ، فاجابته ” عندما يقال حرم الدكتور محمد اشعر أنني ست فهو رجل البيت الحقيقي”.69301537