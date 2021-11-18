شاهد .. تفاصيل مرعبة للغاية : وتصريحات عفوية من فنانة مصرية شهيرة تكشف عن علاقتها بالأشباح والعفاريت وكيف تتكلم مع الموتى .. لن تصدق من هي؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مرعبة للغاية : وتصريحات عفوية من فنانة مصرية شهيرة تكشف عن علاقتها بالأشباح والعفاريت وكيف تتكلم مع الموتى .. لن تصدق من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فى الوسط الفنى عادة ما تلقى بعض التصريحات بصاحبها إلى حدود الهجوم والانتقاد رغم أن البعض قد يرى أنه مجرد تصريح عفوي لا يستحق كل هذا الهجوم والانتقاد.

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ومن ذلك فقد كشفت الفنانة المصرية "ناهد" وهي حفيدة فريد شوقي كشف في تصريحات سابقة عن علاقتها بالأشباح والعفاريت،

وقالت إنها تتكلم مع الموتي، وأن شبح شقيقها يظهر حتى اليوم، وقد قررت إلغاء حفل زفافها بسبب رسالة تلقتها من شبح شقيقها.

ناهد التي وجد في تصريحاتها انه مثيرة للجدل سبق وأن تسبب تصريح أخر عن الرجال، انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي ضدها، خصوصا بعدما قالت إنها قد تكون معقدة من الرجال بسبب النشأة والأجواء التى عاصرتها فى صغرها.



وقالت : " تربيت فى بيت كان يُقدر المرأة، ووجدت أن جدي فريد شوقى يكتب خطابات لزوجتة، ووالدى كان يحب أمى ويقدرها بشكل كبير للغاية، حتى أنه اختار أن يسمينى ناهد لحبه الشييد لها، وطبعا لم أصادف نماذج كتلك طوال حياتي".



أزمات الفساتين

وإلى جانب تصريحات ناهد فقد وجدت نفسها فى مرمى النيران خلال عدد من الفاعليات التى ظهرت فيها بفساتين، رأى البعض من الجمهور أنها غير لائقة، ونذكر هنا مثلا ما جرى مع الفستان الجرئ التى ظهرت به فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وفى حفل "دير جيست"،

الذى أقيم فى عام 2016، أثارت الجدل بفستان وكاب ووحذاء رياضى، حيث أكد الكثيرون أن إطلالتها بهذا اللوك لم تكن مناسبة للحدث وكان بإمكانها اختيار لوك أفضل،

وفى الحالتين لم ترد ناهد السباعي أو تعقب، خصوصا أنها ترى أن اختيار الفساتين أمر شخصي لا يجب لأحد أن يتدخل فيه.81136879