شاهد .. الفاشنيستا (بدور البراهيم) تطل بإطلالة مثيرة وتستعرض تضاريس جسدها الصاروخي وتفاجئ الجمهور بشكلها الجديد .. اتفرج كيف اصبحت!

انت الان تتابع خبر الفاشنيستا (بدور البراهيم) تطل بإطلالة مثيرة وتستعرض تضاريس جسدها الصاروخي وتفاجئ الجمهور بشكلها الجديد .. اتفرج كيف اصبحت! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم جمهورها بشكل ملامحها الجديد وتفاصيل جسدها بعد خضوعها لعملية نحت وشفط دهون.

22279182

استعرضت بدور البراهيم رشاقتها وتفاصيل جسدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” حيث ظهرت مُرتديةً فستان أسود ضيِّق.

وبدا الاختلاف الكبير واضحاً ليس في شكل جسدها فقط بل بملامح وجهها أيضاً. حيث خضعت لعملية تكبير الشفاه وتعريض الفكين.

ونشرت تدوينة عبرت فيها عن سعادتها للنتائج التي وصلت إليها في فترة قصيرة، وكتبت: “أول شيء اذكرو الله على النتيجة الي ما صار لها الا شهر ونص لسى ما كملت شهرين وبالأصل النتيجة تطلع من ثلاث شهور الى 6 شهور الي يقول فوتو ومدري ايش اقول استريحوو بس اذكرو الله”.

وكانت تعليقات المتابعين على النحو التالي:”مو نفسها اللي تعايب على هند القحطاني”. “

بدور كبرت البتاعه ومره راتب طلع لها جوانح من شرب الريدبول اللس يلاقي واحده طبيعيه الايام دي يتجوزها بدون تفكير”. “اتمنى ترجعين لحجابك والله اني ادعي لك لان ياخيتي الانسان محاسب بشبابه وش جنى وقدم لربه اسال الله لك ان تكوني طائعه لربك ذاكره له”

22279182