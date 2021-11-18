شاهد .. بكل وقاحة.. لميس نجمة المسلسل التركي[سنوات الضياع ] تفقد، بوصلة الادب وتظهر في الحمام بدون ملابس لتكشف جسدها علناً (فيديو)

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة.. لميس نجمة المسلسل التركي[سنوات الضياع ] تفقد، بوصلة الادب وتظهر في الحمام بدون ملابس لتكشف جسدها علناً (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الممثلة التركية توبا بويوكستون والشهيرة في الوطن العربي باسم لميس، جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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وذلك بعد ظهورها بالحمام في أحد مشاهد مسلسل “النهضة العثمانيّة” الذي تؤدي بطولته وهي بدون ملابس على شبكة NETFLIX.

وتجسّد الممثلة دور “مارا هاتون” المعروفة أيضاً باسم السلطانة ماريا أو مارا خاتون أو ديسبينا خاتون.

الأميرة صبرية وابنة الحاكم، التي تزوجت السلطان مراد الثاني (والد محمد الفاتح) وهي بسن الـ14.

ورغم أن محمد الفاتح ليس ابنها الحقيقي إلا إنها كانت أكبر الداعمين له.

ويشارك في بطولة المسلسل الممثلون الأتراك يغيت اوزوم أوغلو، وداملا سونماز، وبينار دينيز، وسليم بايرقدار، واوسهان تشاكير وغيرهم.

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وحول توبا بويوكوستن المعروفة بـ”لميس” في العالم العربي، فقد وُلدت في 5 يونيو/حزيران 1982 بإسطنبول. وتخرجت في جامعة معمار سنان من قسم ديكور المسرح وتصميم الملابس.

وقد اشتهرت في العالم العربي بدور فيليز (لميس بالدبلجة العربية) في المسلسل “سنوات الضياع”، ثم أليف من “العشق الأسود”، وسوهان من “جسور والجميلة”.

يتعذر عن نشر هذا الفيديو المخل احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام16747968