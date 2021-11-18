شاهد .. الاكثر جرأة: رولا يموت تتخطى حدود الحياء بإطلالة نوويةصاخبة للغاية... وتعرض اجزاء جسدها بطريقة مثيرة !

انت الان تتابع خبر الاكثر جرأة: رولا يموت تتخطى حدود الحياء بإطلالة نوويةصاخبة للغاية... وتعرض اجزاء جسدها بطريقة مثيرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة الاستعراضية وعارضة الازياء اللبنانية رولا يموت صورة لها وهي جالسة على كرسي طويل بالعكس وظهرت في الصورة تعرض مؤخرتها للمتابعين والجمهور بطريقة واسلوب مثير جدا .

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وظهرت الفنانة رولا يموت في الصورة وهي ترتدي لباسا اسودا شفاف وبالاضافة الى ذلك فان لباس رولا يموت منخل ، حيث التقطت الصورة بوضعية مثيرة جدا ولباس مثير جدا ، حيث ان الصورة واللباس وصف بالجريء القوي ، الا ان رولا يموت وكعادتها تطل على جمهورها ومتابعيها باطلالات نارية وساخنة .

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا وواسعا على الصورة بين معجب ومنتقد ، اذ ان بعض جمهور الفنانة رولا يموت كان معجب بالصورة مشيرا الى رشاقة الفنانة رولا والى جمالها في عرض منحنيات جسمها بينما راى البعض الاخر من رواد وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي

ان الفنانة رولا يموت تزداد بالجراة التي لا حدود لها في نشر صورها الجريئة والتي تكاد فيها تخلو من الملابس في بعض الاحيان ، الامر الذي عرضها لبعض الانتقادات اللاذعة على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا .41421427