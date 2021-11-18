شاهد .. تفاصيل مثيرة : فنان شهير تعمد الاعتداء على (سميرة صدقي ) في مشهد خادش على السرير لولا هروبها وصراخها الشديد الذي عم المكان!؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة : فنان شهير تعمد الاعتداء على (سميرة صدقي ) في مشهد خادش على السرير لولا هروبها وصراخها الشديد الذي عم المكان!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

الفنانة المصرية سميرة صدقي من مواليد عام 1960 بمحافظة الاسكندرية، تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من معمر القذافي رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة.

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وفي حكاية من حكايات المشاهير وفي هذا التقرير تكشف فنانة مصرية شهيرة عن اغرب موقف حدث معها اثناء تصوير مشهد حميمي على السرير .

تقول سميرة صدقي في احدى اللقاءات التلفزيونية ان من أغرب المواقف التي تعرضت لها أثناء التصوير أحد أفلامها، وتصور مشهد ساخن على السرير أمام الفنان " محي الدين إسماعيل "،

وأثناء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .



شهيرة عرفت بـ" بطلة أفلام المقاولات " لمدة 20 عاما، كما اتهمت بأنها تقدم فن يفسد الذوق العام، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية " راجل مفيش منه

" ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة، إنها الفنانة سميرة صدقي .45414740