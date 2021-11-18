شاهد .. مريم أوزيرلي بطلة «حريم السلطان» مع والدتها التي خطفت الانظار بجمالها الساحر.. هل تشبهها؟.. اتفرج

انت الان تتابع خبر مريم أوزيرلي بطلة «حريم السلطان» مع والدتها التي خطفت الانظار بجمالها الساحر.. هل تشبهها؟.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة للممثلة التركية مريم أوزريلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» في مسلسل حرؤيم السلطانن الذي يعرض حاليا علىالفضائيات العربية برفقة والدتها بين محبيها .

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على محبو الممثلة التركية أجمعوا على وجود شبه كبير بينها وبين والدتها، وأثنوا على جمال السلطانة هيام التي جاءت في قائمة أجمل نساء العالم لهذا العام، مشيرين إلى أنها ورثته عن والدتها الألمانية الجنسية.

السلطانة هيام مازالت تصور أحداث الجزء الثالث من مسلسل «حريم السلطان» المعروض على عديد من القنوات التركية حاليا.11311152