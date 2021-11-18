شاهد .. تفاصيل مثيرة: فنانة إغراء شهيرة ظهرت تستحم وهي بدون ملابس تماما ففقد بطل الفيلم السيطرة على غريزته وقام بفعل هذا الامر الخادش . لن تصدق من تكون !

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة: فنانة إغراء شهيرة ظهرت تستحم وهي بدون ملابس تماما ففقد بطل الفيلم السيطرة على غريزته وقام بفعل هذا الامر الخادش . لن تصدق من تكون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

وكتبت إغراء سيناريوهات الكثير من الأفلام التي قامت ببطولتها وعملت في الإنتاج السينمائي لسنوات طويلة، ولها بصمة واضحة في السينما السورية خاصة، والعربية عامة.

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وفي حوار صحفي سابق، دعت جميع المنتجين في الشرق الأوسط إلى إعادة الجنس للسينما مرة أخرى مشيرة إلى أن البوسة، والمايوه، والرقص الشرقي أساس نجاح أي فيلم في شباك التذاكر حسب قولها.

ولدت إغراء في 19 فبراير عام 1942 بدمشق، واسمها الحقيقي نهاد علاء الدين، وشاركت في عام 1972 بفيلم «الفهد»، الذي كان يحكي قصة أبو علي شاهين، وهو مناضل سوري ضد الاستعمار الفرنسي، ومن إخراج نبيل المالح.

مشاهد تعري وتضمن الفيلم مشاهد عري أبرزها المشهد الذي كانت تستحم فيه عارية تمامًا في أحدى شلالات الماء في منطقة الربوة بدمشق، مع مواطنها الفنان أديب قدورة، الذي تمدد فوق جسدها وهي عارية، وهو المشهد الذي وصفه النقاد بأنه «الأكثر إثارة في تاريخ السينما السورية».

عقب عرض الفيلم، قالت «إغراء»، إنها قبلت بتصوير هذا المشهد إنقاذًا للفيلم، وذلك بناء على طلب المخرج . واطلقت جملتها الشهيرة: ليكن جسدي جسرًا تعبرُ عليه السينما السورية إلى التقدم.

وتعد النجمة السورية إغراء أول فنانة عربية تتعرى بشكل كامل في أفلامها بعد الفنانة المصرية ناهد شريف، وكثيرًا ما تضمنت أفلامها مشاهد تعري وجنس وقبلات، وتلقت بسبب ذلك انتقادات عديدة من قبل المحافظين.

خلعها ملابسها الفنانة السورية ردت في حوار مع “نيويورك تايمز” على هذه الانتقادات بقولها: “خلعت ملابسي في الأفلام إيمانًا بمبادئي". مضيفة: "خلعت ملابسي لمبدأ، وإذا أردت أن أفعل ذلك من أجل المال، لكنت فعلت ذلك في الظلام، ولجنيت أموالًا أكثر".

رصيدها الفني كما تعد الفنانة السورية إغراء واحدة من فنانات الزمن الجميل، واسمها لا يزال محفوراً في ذاكرة ووجدان السوريين والعرب حتى اليوم. وساهمت بانتشار السينما السورية، ويضم رصيدها حوالى 70 فيلماً، وشاركت في إنتاج وإخراج خمسة منها، بالإضافة إلى 25 فيلماً من بطولتها وتحمل توقيعها سيناريو وحواراً وتأليفاً. آخر أعمالها

وترفض إغراء أن يقال إن أسمها يعكس الأدوار الجريئة التي تميّزت بها: "أنا لم أتميّز بأدوار الإغراء. بدايتي الفنية كانت في مصر، وكنت في سن الـ 12 وأدوار الإغراء لم تكن مناسبة لعمري، والمخرج زهير بكير هو من أطلق علي اسم إغراء، لأنه كان يتوقع أن أصبح ممثلة إغراء.

لكني لم استمر في مصر بقرار مني، بعد أن شاركت في فيلمين من بطولتي هما "عودة الحياة" مع أحمد رمزي ومها صبري، و"الحب الأخير" مع هند رستم وأحمد مظهر. وأضافت: "كان يقال دائماً "لسة صغيّرة" وهذه العبارة شكلت عقدة لي، ولذلك غادرت مصر على أن أعود إليها عندما أكبر،

ولكني لم أعد أبداً لأنني بنيت مسيرتي في سورية. أنا النجمة السينمائية الوحيدة في سوريا، ولا يوجد نجمات سينمائيات لا قبلي ولن تأتي بعدي.66197652