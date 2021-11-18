شاهد .. الليلة التي خانت فيها الشحرورة ابنتها مع رشدي أباظة.. وهكذا انتقمت هويدا من امها في يوم جنازتها

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 05:00 مساءً | (مايا)

كانت الفنانة الجميلة صباح هي أول من غنت لابنتها هويدا ورغم حالة الحب الكبيرة التي تكشف عنها صورهما معا إلا أن العلاقة كانت سيئة للغاية بينهما لدرجة أن هويدا لم تحضر جنازة أمها.

توتر العلاقة بدأ مبكرًا، فهويدا كانت معجبة بالفنان رشدي أباظة وهي ابنة 14 عاما وصدمت عندما رأته مشغولا بوالدتها الفنانة صباح، واعتبرتها بمثابة خيانة من أمها، وكان الأمر بداية حنق الفتاة الصغيرة على والدتها.60598471 60598471