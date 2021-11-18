شاهد .. بحركة اغراء متعمده. السعودية مودل روز على السرير وتتلمس عوراتها بحركات مثيرة باقوى مشهد صارخ .

انت الان تتابع خبر بحركة اغراء متعمده. السعودية مودل روز على السرير وتتلمس عوراتها بحركات مثيرة باقوى مشهد صارخ . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جريئة للمودل السعودية روز ظهرت بها وهي ترتدي جاكيت أخضر مفتوح بدون ان ترتدي تحته اي قطعة او حمالة صدر، ووضعت يدها على صدرها لإخفاء عوراتها بطريقة اغراء، وارتدت بنطال أخضر ضيق مخمل، وجلست فوق طاولة، وصورة أخرى ظهرت بها وهي مستلقية على السرير بملابس فاضحة وتضع يدها على فخذيها، وتعرضت بها للكثير من الإنتقاد والتعليقات المسيئة.

25738665

كما نشرت مودل روز مؤخرا عبر حسابها على انستغرام صورة لها أمام مرآة، مرتدية فستانا قصيرا ومكشوف الصدر باللون الأسود، وحذاء اسود طويل، وسدلت شعرها، وتعرضت للإنتقاداتبسبب طريقة التقاطها للصورة وهي منحنية الظهر، بظهور غريب وغير لائق.

وأثارت مودل روز مؤخرا الجدل مؤخراُ بمقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيه وهي ترتدي توب باللون الأبيض كشفت فيه عن بطنها، مع بنطال جينز حاولت خفض خصره، ووضعت مكياجا صارخا للفت الأنظار، وترقص وتتمايل بطريقة مغرية وايحائية أمام الكاميرا، وعلقت على الفيديو: "هل أنا أبالغ أم أنتم عاديين؟"

25738665