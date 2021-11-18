شاهد .. اجمل نساء الارض... شاهدو زوجة كيفانش تاتليتوغ حامل في شهرها الثالث.. وجمالها محط الأنظار.

انت الان تتابع خبر اجمل نساء الارض... شاهدو زوجة كيفانش تاتليتوغ حامل في شهرها الثالث.. وجمالها محط الأنظار. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية أخباراً تفيد حمل زوجة النجم التركي كيفانش تاتليتوغ في شهرها الثالث.

وضج خبر حملها مواقع التواصل الإجتماعي، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام التركية.18657978

وكانت أفادت وسائل إعلام تركية ان الممثلة التركية ياسمين الين ستشارك في الفيلم السينمائي "عيد العشاق"، وهو من بطولة النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، ومن المقرر أن تجسد شخصية حبيبته السابقة، الا انه لم يكشف بعد عن موعد التصوير.

على صعيد آخر، كان انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ كيفانش تاتليتوغ وهو يغني مع زميله الممثل التركي باريش فالاي في حفل زفاف المخرج أولوتش بايرقدار، وقد تداول الجمهور هذا الفيديو بشكل كبير، كي يسمع صوت نجمه وهو يغني.

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