شاهد .. بإطلالة صاروخية المودل روكي أحمد تنسي ارتداء قميصها و وتستعرض حجم صدرها الطاغي بطريقة خادشة... والجمهور يفقد السيطرة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 07:30 مساءً | (مايا)

​ صورا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها من دون قميض وارتدت بلوزة من الشبك سوداء اللون وشفافة بشكل واضح وكانت واضحة حمالة الصدر التي لبستها واستعرضت من خلالها حجم صدرها الكبير.

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وتعرضت روكي للعديد من الانتقادات وبشكل كبير فسألها أحدهم ان كانت تخاف ربنا بسبب اطلالتها الفاضحة او الجريئة ودعوها للتوبة فيما دافع البعض الاخر عنها واشاروا في التعليقات ان الموضوع حرية شخصية وان عملها كعارضة ازياء يحتم عليها استعراض انحناءات جسمها.31308180