شاهد .. رقم خيالي يوفوق التوقعات... لن تصدقوا المبلغ الذي تتقاضاه صافيناز مقابل إحياء حفلة واحدة

انت الان تتابع خبر رقم خيالي يوفوق التوقعات... لن تصدقوا المبلغ الذي تتقاضاه صافيناز مقابل إحياء حفلة واحدة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش الراقصة الأرمينية ​صافيناز​ نشاطاً فنيا من خلال إحياء حفلاتها، فكم تجني صافيناز من الحفلة الواحدة؟

كشف أحد منظمي الحفلات في مصر أن صافيناز تتقاضى على الساعة الواحدة 30 ألف جنيه مصري أي ما يقارب الـ 1200 دولاء أميركي، وتابع أنها تعد من أغلى الراقصات الأجانب اللواتي يعملن في مصر منهن جوهرة.65998775

ودائماً ما تثير صافيناز الجدل بإطلالاتها أو حركاتها خلال رقصها التي يعتبرها المتابعون فاضحة ومليئة بالإيحاءات الجنسية التي تظهر بها بصور ومقاطع فيديو التي تنشرها في صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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