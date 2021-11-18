شاهد .. فنانة شهيرة.. صفعت فائزة أحمد بشدة وفقدت أعصابها وتصرفت بطريقة عجيبة ومخيفة عندما تحرش بها محمد عبد الوهاب!؟

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة.. صفعت فائزة أحمد بشدة وفقدت أعصابها وتصرفت بطريقة عجيبة ومخيفة عندما تحرش بها محمد عبد الوهاب!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/18 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يظن البعض أن الفنانين دائما ما يتحسسون خطواتهم، ويتجنبون الصراعات حفاظاً على جمهورهم، لكن حدث وفقد بعض الفنانين أعصابهم وتورطو في صراعات مع زملائهم، ومن ضمنهم الفنانة الاستعراضية تحية كاريوكا.

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فقد فقدت "تحية" أعصابها عدة مرات وتصرفت بطريقة عنيفة مع زملائها من الوسط الفني، نرصد لكم أبرز تلك الصرعات، ليرى الجمهور الوجه الاخر للفنانة تحية كاريوكا.



عرفت "تحية" بشخصيتها القوية، فهي لا تخشى لومة لائم، وعرفت بجدعنتها واعتزازها بكونها نموذج للمرأة المصرية بكل خصالها، ولكن على الجانب الآخر كان لها عدة خلافات مع زملائها من الوسط، وكانت ردود افعالها عنيفة للغاية مما جعلها طرف في عدة صراعات.



اعترضت الفنانة فايزة أحمد على عدم تقديمها في بداية الحفل مستندة أنها ببلدها، وهم ضيوف عندها فأتخذت تحية كاريوكا رد فعل عنيف معها، وقيل انها صفعتها على وجهها، ووصفتها قائلة " صوتها ملائكي،ومخها مخ عصافير".

تطاولت " تحية " على الكاتب أنيس منصور، بعدما نشر شائعة زواجها من الفنان محرم فؤاد، وهي كانت متزوجة وقتها من الطيب حسن حسني، فأعتبرتها شائعة سخفية.



وكشفت " تحية " عن تعرضها للتحرش من قبل الفنان محمد عبد الوهاب فقالت " أنا مبحبوش، وقلت له ده في مرة كنا بنصور فيلم من إنتاجه اسمه " بلد المحبوب" وكان معايا ابن اخته " سعد" وكنت بحبه جداً،

وكان عبد الوهاب عاملي غنوة اسمها "قالوا السمار أحلى ولا البياض أحلى " وأثناء البروفات قالي أنا عاملك الغنوة دي وراح حاطط أيده على رجلي"، فغضبت" تحية" من فعلته ورفصت أن تغني من ألحانه .85739181