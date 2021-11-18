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شاهد .. وكما ولدتها أمها.. بطلة مسلسل سنوات الضياع لميس تظهر بدون ملابس من داخل الحمام بإطلالة فاضحة وتصعق الجمهور

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 12:00 صباحاً | (مايا)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورة مثيرة وفاضحة للممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستون.

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وتعود الصورة لأحد مشاهدها في مسلسل "النهضة العثمانية" على "نتفليكس" حيث ظهرت فيها نصف عارية داخل الحمام وأثارت حينها ضجة كبيرة.

وتعرف توبا بويوكستون في الوطن العربي باسم لميس وهي الشخصية التي جسدتها في المسلسل التركي الشهير سنوات الضياع.

 

 

 

 95468751

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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