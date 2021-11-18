شاهد .. هل تذكرون الطفلة التي أدت دور أم كلثوم في مسلسل أم كلثوم؟.. شهدوا كيف أصبحت شابة وممثلة معروفة ...لن تصدق من تكون.؟

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفلة التي أدت دور أم كلثوم في مسلسل أم كلثوم؟.. شهدوا كيف أصبحت شابة وممثلة معروفة ...لن تصدق من تكون.؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إلى اليوم، لايزال مسلسل "أم كلثوم" الذي عرض عام 1999 أحد أفضل المسلسلات في الدراما العربية والذي أطلق من بعد نجاحه موجة من الأعمال الدرامية التي عرفت بقصص السيرة الذاتية لمشاهير الفن والأدب الراحلين.

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نجاح الفنانة صابرين في تأدية دور كوكب الشرق أم كلثوم ترك كبير الأثر لدى الجمهور كما الممثلة التي أدت دورها في الطفولة.ولكن جزء من الجمهور لا يعرف أن الطفلة التي أدت دور أم كلثوم في طفولتها هي اليوم واحدة من الممثلات المشهورات في الوسط الفني وهي النجمة سهر الصايغ.

سهر الصايغ اليوم تبلغ من العمر 31 عاماً وأدت دور أم كلثوم الطفلة بعمر 9 سنوات.

وتلتقى الفنانة سهر الصايغ بالفنان رشدى الشامى من خلال حكاية “بيت عز” إحدى حكايات مسلسل إلا أنا بعد مرور 22 عاما على مشاركتهم فى مسلسل "أم كلثوم".

وعن المسلسل قالت الفنانة سهر الصايغ، إن مسلسل "إلا أنا" له كثير من الأبعاد ويناقش اكثر من قضية داخل البيوت المصرية وغير مقتصر فقط علي قضية التحرش، لافتة إلي أن المسلسل ناقش قضية الفقر أيضا.

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة “ دى ام سى “، قمنا بمناقشة قضايا الجيران ومناقشة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بينهم، وكان هناك توزان في المسلسل بين الخير والشر، وتلقيت الكثير من ردود الأفعال التي روجت إلي أن خالتي في مسلسل” إلا أنا” هي خالتي في الحقيقة .

جدير بالذكر أنه بدأ عرض حكاية "بيت عز" ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" عبر شاشة dmc.

وتجسد الفنانة سهر الصايغ ضمن احداث حكاية قصة “بيت عز” من مسلسل إلا أنا شخصية"عاليا" ابنة الفنان رشدى الشامى.

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