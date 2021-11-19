شاهد .. لن تصدق: من طيار الى فنان وتزوج مطربة شهيرة وطلقها في ليلة الدخلة وتوفي أثناء تصويره مشهد أمام عزت العلايلي ..اتفرج من يكون؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق: من طيار الى فنان وتزوج مطربة شهيرة وطلقها في ليلة الدخلة وتوفي أثناء تصويره مشهد أمام عزت العلايلي ..اتفرج من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ولد الفنان رشدي اباظة عام 1926 في المنصورة لأب مصري، وأم ايطالية، واسمه الحقيقي سعيد أباظة كان والده يعمل في الشرطة وتدرج في المناصب حتي أصبح لواء،

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ويعتبر اباظة من أسرة ثرية جدا، وله ثلاثة أشقاء من والده رجاء، وزينب، ومنيرة، وأخ غير شقيق وهو الفنان فكري أباظة.

كان رشدي أباظة يجيد عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والأسبانية، والألمانية، وبعد حصوله على الثانوية العامة ألتحق بكلية الطيران، ولكم لم يحتمل الحياة العسكرية وترك الكلية ليلتحق بكلية التجارة لكنه لم يكمل فيها دراستة وتركها، نتيجة حبه للعبة كمال الأجسام.



بدأ رشدي أولي خطواتة نحو السينما من خلال مشاركتة في فيلم المليونيرة الصغيرة مع الفنانة فاتن الحمامة بدور صغير تلاه عده أدوار بمشاهد صغيره بعدها أبتعد تماما عن التمثيل وأنشغل بالتجارة ليعود مره أخري في عدد من الأدوار الصغيرة مثل فيلم دليلة، رد قلبي، جعلوني مجرما، موعد غرام.



وبعد هذه الخطوة لمع نجمه بشكل كبير وشارك في بطولة عدة أفلام هامه منها امرأة على الطريق بطولة الفنانة هدي سلطان والفنان شكري سرحان والفنان زكي رستم.

وقدم اعمال سينمائية مع نجوم عصره، وصلت إلى اكثر من 23 قرناً، ومن أهمها، "لمليونيرة الصغيرة" و"رجل لا ينام" و"إسلاماه" و"غروب وشروق"، و"أمراة على الطريق"، و"في بيتنا راجل".

وعن حياته الشخصية تزوج الفنان رشدي أباظة 5 مرات كانت أولي زوجاتة الفنانة تحية كاريوكا عام 1952 ليستمر الزواج بينهما لمدة 3 سنوات وتزوج بعدها من أمريكية اسمها بربارا وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت وأستمر زواجه منها نحو 4 سنوات وانفصلا عام 1959.



اما الزوجة الثالثة فكانت الراقصة سامية جمال الذي تزوجها عام 1962 ليستمر الزواج بينهما نحو ما يقرب من 18 عاما ويعتبر أكبر فترة زواج في حياتة لينفصل عنها عام 1977 أثناء زواجه من سامية جمال تزوج من الفنانة صباح عام 1967 وأستمر الزواج بينمها نحو أسبوعين، ويقال انه طلقها في نفس يوم الزواج.

وفي عام 1971 أطلق الفنان رشدي أباظة الرصاص على نفسه محاولاً الانتحار وأنقذه أبن عمه.



وعن تلك الواقعة قال رشدي أباظة في لقاء تلفزيوني، أنه كان يصور فيلم وعند عودته وجد سامية جمال تتشاجر مع إبنته قسمت، ما أثار غضبة ووجه لها كلمات جارحة لكنها بكت سامية جمال وتركت المنزل وتوجهت لأحد الفنادق وأصرت على طلب الطلاق ولم تفلح محاولاته للصلح معها فأصيب بإكتئاب حاد مادفعه لمحاولة الإنتحار، وتزوج إبنة عمه نبيلة اباظة عام 1979 لكنه طلقها سريعا بعد أن أشتد علية المرض.



أصيب الفنان رشدي أباظة في أواخر أيامه بالسرطان وهذا الأمر جعل والدته تتراجع عن كتابة أملاكها له بعد أن أخبرها الأطباء أنه سيموت في غضون 6 شهور، لان اشقائه من أبوه سيورثه، ولديه بنت فقط.

توفي عام 1980 عن عمر ناهز الـ 53 عاما متأثرا بمرض سرطان الدماغ الذي أفقده الذاكراة تماما في أواخر أيامه.86807334