شاهد .. هيفاء وهبي بوضعية خادشة بقميص النوم وحبيبها يعاشرها معاشرة الازواج .. اتفرج

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي بوضعية خادشة بقميص النوم وحبيبها يعاشرها معاشرة الازواج .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل صور للفنانة هيفاء وهبي، كانت قد نشرتها الفنانة سابقا في وقت سابق عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها هيفاء وهي تتناول وجبة الإفطار، مرتدية قميص نوم مثير، ومكشوف الصدر والفخذين، وبرزت انوثتها بشكل صارخ، ورفعت شعرها بتسريحة بسيطة ووضعت مكياجا ناعما، وعلقت على الصورة "صباح الأمل، وعلقت باللغة الإنجليزية: "للمضي قدماً".

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لاقت صور هيفاء وهبي تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين أشادوا بجمالها وسحر اطلالتها، بينما انتقدها البعض بسبب ظهورها المثير والجريئ، معتبرين انها تعمدت الاغراء، وابراز انوثتها.

كما تداول بعض رواد مواقع التواصل، مجموعة صور جريئة للفنانة هيفاء وهبي من فيلم دكان شحاتة، ظهرت بها شبه عارية على السرير، وتتبادل القبل والأحضان مع بطل الفيلم، ويعاشرها معاشرة الأزواج بمشهد فاضح أثار الجدل حينها.هذا وأثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل مؤخرا بعد احياء حفل غنائي في مصر، ظهرت بفستان جريئ ومكشوف الصدر الفخذ، ومشت فيه بشوارع مصر والأماكن الشعبية، وتصدرت الترند بعد ظهورها عند عربة ترمس في الشارع.

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