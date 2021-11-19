شاهد .. نجمة المشاهد الجريئة .. خانها زوجها مع فنانة شهيرة رغم جمالها الخارق واكشتفت الأمر بحيلة لا تخطر على بال ابليس... لن تصدق من يكون؟؟؟

انت الان تتابع خبر نجمة المشاهد الجريئة .. خانها زوجها مع فنانة شهيرة رغم جمالها الخارق واكشتفت الأمر بحيلة لا تخطر على بال ابليس... لن تصدق من يكون؟؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من أبرز الوجوه الفنية التي بزغت في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وحققت شهرة كبيرة، وتواجدت في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ولعل أبرز أدوارها الذي نتذكره بشدة هو دورها في فيلم الطريق إلى إيلات، أنها الفنانة مادلين طبر.

ولدت مادلين طبر يوم 26 فبراير عام 1958 في العاصمة اللبنانية بيروت، درست الإعلام في جامعة بيروت وتخرجت عام 1982، وعقب تخرجها عملت صحفية في مجلة الشبكة بجانب عملها مذيعة تلفزيونية.مادلين طبر تكشف سبب عدم إنجابها الأطفال24205797

دخلت مادلين طبر بعد ذلك مجال التمثيل وشاركت في عدد من الأدوار السينمائية والتلفزيونة اللبنانية، منها أفلام، الشبكة ولعبة النساء والإنفجار عام 1982، وفي عام 1983 شاركت في فيلم عودة البطل، كما شاركت في نفس الفترة في مسلسلات اسمع يا حسام والأطباء.

وتوجهت مادلين طبر بعد ذلك إلى الفن المصري وشاركت في عدة أعمال في السينما والتليفزيون، ومن أبرز أفلامها، كفرون، الطريق إلى إيلات الذي يعد أبرز أعمالها، الجسر، محترم إلا ربع، ركلام"، ومن أهم أعمالها الدرامية، "الفرسان، سنوات الشقاء والحب، رجل طموح، وجه القمر، زيزينيا، زمن عماد الدين، محمود المصري، حنان وحنين، ريش نعام، احنا الطلبة".

مادلين طبر تحلم بسيسي لبناني ينقذ بيروت

قالت مادلين طبر في لقاء لها ببرنامج "مع دودي"، الذي يذاع على قناة "النهار" ، إنها تزوجت في شبابها من رجل اكبر منها بنحو 15 عاماً، لافتة إلى أنها كانت تحبه ويهتم بها وتعتمد عليه في كل شيء، وأوضحت أن زميلة من الوسط الفني حذرتها من أن زوجها على علاقة بفنانة أخرى.وأضافت مادلين طبر، أنها كانت زوجة ذكية وأحست من أفعال زوجها أنه على علاقة بفتاة أخرى بالفعل، مشيرة إلى أنها انتظرت في إحدى الأيام نزوله من المنزل، وقامت بإعادة الاتصال على الرقم الأخير على هاتفه قبل النزول وتفاجأت أنها ممثلة زميلة.

وتابعت مادلين طبر، أنها اتصلت على هذه الفنانة ومثلت عليها وصرخت في التليفون أن منزلها يحترق ويجب عليها أن تخبر زوجها سريعاً ، وبالفعل و بتلقائية صاحت هذه الفنانة على زوج مادلين الذي كان يجلس بجوارها حتى ينقذها وهنا إكتشفت الأمر بتلك الحيلة، وطلبت الطلاق بعد ذلك.

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