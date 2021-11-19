شاهد .. خيانة جورجينا رودريغز لـ كريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسي تتصدر الترند.. وهذه تفاصيل القصة!

انت الان تتابع خبر خيانة جورجينا رودريغز لـ كريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسي تتصدر الترند.. وهذه تفاصيل القصة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت تعليقات عارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ على منشور للاعب كرة القدم ​ليونيل ميسي​ غريم حبيبها لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​ الترند.

وفي التفاصيل علقت صفحة موثقة تحمل اسم جورجينا رودريغز بقلوب بيضاء على صفحة ميسي وطلبت من المتابعين في تعليق اخر عدم اخبار كريستيانو بالموضوع.45960756

واشار البعض ان هذا التصرف يعد خيانة منها لكريستيانو رونالدو منها لكن اتضح ان الصفحة مزيفة ولا تعود لجورجينا بل الادمين الخاص بالصفحة من مصر وليس من اسبانيا او البرتغال او لندن حيث تعيش جورجينا.

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