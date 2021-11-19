شاهد .. باربي نجد بمايوه زهري اظهر ما بين فخذيها بوضوح واشعل غضب السعوديين لهذه الفضيحة التي أخجلت الجميع .

انت الان تتابع خبر باربي نجد بمايوه زهري اظهر ما بين فخذيها بوضوح واشعل غضب السعوديين لهذه الفضيحة التي أخجلت الجميع . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في انستغرام، نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​باربي نجد​ مقطع فيديو لها صدم الجميع، ظهرت فيه بمايوه زهري، وركزت الكاميرا على الجزء الأسفل من جسدها، وبدت وكأنها ترقص بطريقة مستفزة وخادشة للحياء، كما نشرت صورة أخرى لها وهي ترتدي ملابس داخلية وتستعرض جسدها وتلتقط الصور لنفسها.

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عبر المتابعون عن استيائهم من اطلالات باربي نجد الفاضحة واباحيتها العلنية، وعلق السعوديون على ظهور نجد المستفز والذي شوه سمعة بنات السعودية، مشيرين الى ضرورة وضع حد لها ولمنشوراتها التي أخجلت الجميع.

وكانت قد شاركت ​باربي نجد او المعروفة بمودل جيجي،​مقطع فيديو عبر خاصية الستوريز في حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيه وهي نصف عارية، وترتدي حمالة صدر فقط، وتحاول إبراز مؤخرتها امام الكاميرا، واستفزت به المتابعين، رغم انها لم تكن المرة الاولى التي تستعرض فيها نجد جسدها، بل أصبحت عادة بالنسبة لها.79583175