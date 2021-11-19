شاهد .. إيمي سمير غانم تهين حسن الرداد بكلمة مستفزة على الهواء مباشرة والأخير يفقد أعصابه ويضربها !.

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تهين حسن الرداد بكلمة مستفزة على الهواء مباشرة والأخير يفقد أعصابه ويضربها !. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واحدة من اللقطات الغريبة خلال استضافة الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، سئلت إيمي خلال برنامج "انا وبنتي" للفنان شريف منير عن زوجها وهل وطبائعه الحقيقية خلف الكاميرا.

وسئلت إيمي: هل هو عصبي فردت بالقول: الصراحة هو عصبي جداً، وهو ما أثار صدمة حسن الرداد لفجأة فأخذ الوسادة من جانبه وضرب بها زوجته بطريقة ساخرة.انتقاد تكاليف الزواج25377701

انتقد الفنان حسن الرداد، المبالغات الضخمة فى مطالب الزواج، كون ذلك يجعل الشباب يعزفون عن الزواج نظراً للبالغات المرعبة والطلبات الكثيرة التى تفوق قدرتهم المادية من قبل أهل العروسة، مناشد الأهالى تبسيط الأمور على راغبى الزواج بأمور وسطية لا يكون فيها إفراط أو تفريط.

وأضاف “الرداد”، خلال حواره ببرنامج “أنا وبنتى”، الذى يقدمه الفنان شريف منير، عبر فضائية “on e”، قائلاً:”على الأهالى ميبلغوش فى طلبات الزواج لأن المبالغة دى الشباب يخاف يتقدم للزواج.. وأنا أيضاً ضد الوضع اللى الشاب بياخد فيه مراته بسهولة.. لا دى تنفع ولا دى لكن الوسط هو اللى ينفع”.وعلقت الفنانة إيمى سمير غانم، التى شاركت زوجها الحوار قائلة:” أن تكاليف الحياة أصبحت مرتفعة وعلى الجميع أن يتعاون خاصة فى بداية الحياة الزوجية والنفقات التى تتم من أجل إتمام الزواج”، مشددة على انها ضد المبالغات التى تطلبها الأسر من أجل إتمام الزواج.

من جانبه قال المأذون يسرى محمد، الذى شارك فى الحوار، إنه استلم المأذونية عن والده وهو يمارس المهنة منذ أكثر 30 سنة، لافتاً إلى أن نسبة الزواج فى قبل 20 سنة أكبر من النسبة وتابع: “أنا ضد زواج الفيس بوك او غيره وأفضل زواج الصالونات الذى كان معتمد فى السابق كونه يسوده حالة الترابط والتقدير والاحترام بين الطرفين”. (نورت) 25377701