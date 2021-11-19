شاهد .. فضحية مدوية هزت مواقع التواصل الاجتماعي... بعد إعلانه مثليته.. نجم شهير حامل ويستعد للولادة..صدمة تسيطر على الجمهور!؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

اثار النجم العالمي ​ليل ناز إكس​ ضجة كبيرة بين الجمهور بعد نشره فيديو له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، يظهره حامل وعلى وشك الولادة.

55377338

والحقيقة هي ان ليل أراد التمثيل في الفيديو، فتلقى انتقادات كبيرة من قبل المتابعين الذين وصفوا تصرفه بالمقزز.



على صعيد آخر كان أعلن ليل سابقا انه مثلي الجنس، الأمر الذي ايضا عرّضه للكثير من الإنتقادات.

55377338