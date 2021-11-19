شاهد .. لن تصدق ما فعلته الفنانة هيفاء وهبي عندما أقدم شخص على تصويرها في مهرجان مصر.. الفعل صادم جداً وغير متوقع !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 09:00 صباحاً | (مايا)

أظهر فيديو الفنانة هيفاء وهبي وهي تفاجئ أحد معجبيها الحاضرين بسحبها لهاتفه الجوال من يديه بينما كان يحاول إلتقاط صورة لها وهي على المسرح تغني.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أجواء حفلها الأخير الذي أحيته في مدينة بورسعيد المصرية.82891366 82891366