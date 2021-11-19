شاهد .. ليلى علوي: يخونها لسانها ويضعها في مأزق كبير..تعترف عن هوية الفنان الذي كانت تتمنى معاشرته ..لكنه رفض وكانت ردة فعل صادمة!!

انت الان تتابع خبر ليلى علوي: يخونها لسانها ويضعها في مأزق كبير..تعترف عن هوية الفنان الذي كانت تتمنى معاشرته ..لكنه رفض وكانت ردة فعل صادمة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة والنجمة المصرية الشهيرة ليلى علوي عن اعجابها الكبير بأحد الفنانين المصريين ورغبتها بالزواج منه أثناء استعادتها للذكريات في أحد الأعمال الفنية المشتركة.

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وجاءت هذه التصريحات في لحظة استعادة ليلى علوي ذكريات عملها الشهير "حديث الصباح والمساء" مع الفنان أحمد خليل ليكشفا خلال حديثهما عن علاقة الود والاحترام التي جمعت بينهما في كواليس العمل.



من جهته كشف الفنان أحمد خليل عن مدى اعجابه أيضاً في لقاء سابق بالفنانة ليلي علوى من خلال وصلة غزل

على الهواء أثناء استضافتهما في احدى البرامج التلفزيونية.



كما سرد الفنان أحمد خليل العديد من المواقف والذكريات مع النجمة الشهرية الفنانة ليلى علوي كان أبرزها موقفاً لهما خلال تصوير إحدى لقطات المسلسل، وفور انتهاء التصوير، وجد "علوي" تجري قائلة: "يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده أوردر تاني"، معتبرا أنها كانت على درجة عالية جدا من الرقي والذوق في التعامل.



وردت الفنانة ليلى علوي على حديث الفنان أحمد خليل عنها قائلة له: "أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه".وكشفت قطة السينما المصرية لأول مرة عن قولها لأحمد خليل في وقت سابق: "لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".



شاركت ليلى علوي على مدار تاريخها في العديد من الافلام أشهرها تجيبها كده تجيلها كده هي كده - قمر الليل - وتضحك الأقدار - زوج تحت الطلب - النساء - الطاغية - الرجل الذي عطس - إعدام ميت - آه يا بلد.. آه - حلق حوش - ألوان السما السبعه.ومثلت في العديد من المسلسلات أشهرها حكايات بنعيشها: هالة والمستخبي - لحظات حرجة - نور الصباح - بنت من شبرا - تعالى نحلم ببكره - حديث الصباح والمساء - التوأم.وقامت بادوار عديدة في مسرحيات اشهرها الجميلة والوحشين - ابتسامة وراء قضبان ( أنا وصاحبي في الكازوزة) - البرنسيسة.69043661