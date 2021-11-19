شاهد .. ولأول مرة.. تصريحات مثيرة من ابنة النجم احمد حلمي (لي لي )هل تتجه لعالم التمثيل وتنافس والديها؟

انت الان تتابع خبر ولأول مرة.. تصريحات مثيرة من ابنة النجم احمد حلمي (لي لي )هل تتجه لعالم التمثيل وتنافس والديها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

قالت لي لي أحمد حلمي أن والدها من فترة لأخرى يسألها عن رغبتها في دخول عالم التمثيل ولكنها لم تفكر تماما في هذا الامر، وقالت في مقابلة بأحد البرامج الفنية أنها تنشغل بالورشة الفنية التي تقدمها للأطفال والتي تعلم من خلالها طريقة تنظيف ملابسهم القديمة والرسم عليها بأسلوب مميز كنوع من إعادة التدوير.

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وأضافت لي لي أن الرسم علي الملابس يختلف تماما عن الرسم علي اللوحة، فالرسم علي الملابس له متعة مختلفة تماما ودائما ما تلقي إعجاب الجميع سواء الكبار أو الأطفال الذي تتعامل معهم عندما تنتهي الرسمة التي نقوم بها علي الملابس.



وأكدت أنها دائما تلقى تشجيع من والدها الفنان أحمد حلمي ووالدتها الفنانة منى زكي لتنمية موهبتها منذ الصغر، مشيرة إلي أنه بالرغم من شعور والدتها ووالدها بان هذه الورشة ستعطلها عن دراستها الان انهما يشجعوها خاصة بعد أن اكدت لهم إنها ستنشغل يوما واحد فقط في الاسبوع .



يشار إلي أن الفنان أحمد حلمي ينسغل حاليا بالتحضير لمسلسل جديد أعلن عنه خلال الفترة الماضية وفي الأغلب سيبدأ تصويره بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، فيما انتهت الفنانة منى زكي من تصوير مسلسلها تقاطع طرق واصبح جاهز للعرض بالموسم الرمضاني المقبل. 35554921