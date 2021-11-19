شاهد .. بطلة مسلسل «المال والبنون» التي خذلها محمد منير وهي على فراش الموت وديانة زوجها وضعتها في مأزق كبير | تفاصيل مؤلمة؟

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل «المال والبنون» التي خذلها محمد منير وهي على فراش الموت وديانة زوجها وضعتها في مأزق كبير | تفاصيل مؤلمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على مدار أكثر من 40 عامًا، تربع الفنان محمد منير على عرش الفن، منذ انطلاقه في عالم الغناء بسبعينيات القرن الماضي، نجح خلالها في فرض حالة فنية خاصة اسمها «الكينج محمد منير» الذي تخلى عن الصورة النمطية لمطربي هذا الجيل ومن سبقه، في ضرورة ارتداء المطرب لملابس رسمية «بدلة وكرافتة» والوقوف في التزام تام أمام الميكروفون على خشبة المسرح.

بدأ الفنان محمد منير، مشواره الفني بعد انتهاء دراسته في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وقدم أول ألبوماته الغنائية، والذي يحمل اسم «بنتولد»، عام 1978. 13377204

وفي السطور التالية نستعرض قصة الكينج محمد منير مع الفنانة الراحلة فايزة كمال التي حققت شهرتها الواسعة بعد مشاركتها في مسلسل " المال والبنون" الجزء الأول حيث قامت بدور فريال فراويلة.

تزوجت فايزة كمال من المخرج مراد منير الذى أشهر إسلامه لكي يتزوجها ،على الرغم من أن جميع عائلته مسيحية لكنه تحدى الجميع من أجلها ،وأنجبت منه ولدين هما يوسف وليلي.

وأحدث زواجهما آنذاك جدلا واسعا بدعوى أنه مسيحي الديانة بينما هي مسلمة ولكنه منير قال إن زوجته الراحلة مسلمة وتزوجا وهو مسلسل الديانة، حيثث قام بإشهار إسلامه، قبل 15 عاما من زواجهما، مشيرا إلى أنه لم يدخل الإسلام للزواج منها.

خذلها محمد منير

قال زوجها المخرج مراد منير، إن صداقة كانت تجمع بين الراحلة فايزة كمال والكينج محمد منير، وذلك بسبب عملهم سويا في مسرحية " الملك هو الملك" وأنها تواصلت هاتفيا مع منير وهي على فراش الموت وطلبت منها زيارتها وأكدت له إنها تريد رؤيته، لكنها للأسف خذلها ولم يهتم وحتى عندما توفيت لم يحضر جنازتها.

قال المخرج المسرحي مراد منير أنه كان وراء منح الفنان محمد منير لقب «الملك» بعد مشاركته في مسرحية«الملك هو الملك» التي اخرجها مراد منير قبل سنوات طويلة.وتابع «مراد» خلال استضافته في لقاء سابق ببرنامج «ونقول كمان» مع الإعلامية ياسمين الخطيب على قناة «النهار» أن محمد منير كان قد حقق نجاحا مثله مثل على الحجار في تلك الفترة لكنه لم يكن قد قفز فنيا ولم يلقب بهذا اللقب «الملك» إلا بعد مشاركته في المسرحية مشيرا إلى أنه أخبره بأنه ملك النوبة فلقبه مراد منير وقتها «يبقى نسميك الملك».

وأشار مراد منير إلى أن الفنان محمد منير لم يزر الفنانة الراحلة فايزة كمال زوجته والتي شاركت في بطولة المسرحية أمامه في بداياته وقال «مزرشي فايزة كمال..ولم يحضر عزاءها».وتابع :«الوحيد اللي كلمته فايزة قبل موتها وكانت في المستشفى قالتله عايزة أشوفك قبل ماامشي ولم يزرها ودي حاجة وجعتني ورغم ذلك حافظت على علاقتي به حتى الآن لكن لم يعجبني أيضا أنه أعلن انتماءه مؤخرا للنادي الأهلى متخليا بهذه السهولة عن فريقه المفضل الزمالك».

وكشف مراد منير عن ترشيحه للفنان محمد منير لبطولة مسرحية «ومنين أجيب ناس» لكنه رفض لتلحين الشيخ إمام لها مبررا ذلك بأنه «شيوعي» وهو مااستنكره مراد منير وقتها وأوضح:«قلت له ده بيصلي وبيخطب في الجامع ورفضت استكمال النقاش معه واسندت الدور لعلي الحجار الذي حقق نجاحا كبيرا ولفينا بيها المحافظات ولما اتفرج محمد منير العرض اتغاظ».

وتابع مراد: ظل محمد منير في البيت 3 سنوات عندما لم يحقق البومه «شوكولاته» نجاحا كبيرا وعائدات مرتفعة وحين تولى المخرج فهمي إدارة المسرح القومي طلب مني تقديم مسرحية عام 1988 فعرضت على محمد منير وابلغته ان اجره سيكون 4 آلاف جنيه فقط شهريا وقدمنا «الملك هو الملك» واستعنا خلالها بالشاعر أحمد فؤاد نجم الذي تلقى 3 آلاف جنيه لكتابة بعض أغانيها واقترحت على محمد منير طرح ألبوم يحمل أغاني المسرحية وفعلا طرحه باسم «الملك» وحقق نجاحا كبيرا13377204