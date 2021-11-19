شاهد .. إثارة وإغراء وجراءة تتخطي الحدود.. هيفاء وهبي تباعد بين فخذيها وهى جالسة فظهرت منطقة عفتها سهواً دون ان تشعر ..اتفرج

انت الان تتابع خبر إثارة وإغراء وجراءة تتخطي الحدود.. هيفاء وهبي تباعد بين فخذيها وهى جالسة فظهرت منطقة عفتها سهواً دون ان تشعر ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات معنية بأخبار المشاهير والفن، تداول صور جريئة للغاية، للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، كانت قد انتشرت في وقت سابق عبر السوشيال ميديا، وأثارت ضجة كبيرة.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصور بإطلالات مثيرة وجريئة جدا، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة لدى الجمهور.92867476

واختارت النجمة اللبنانية، لهذه الإطلالات فستانا قصيرا وضيقا، مما كشف وأبرز تضاريس جسدها بشكل واضح للعيان.

وبدت هيفاء وهبي، في بعض الصور، تجلس مع عدد من أصدقائها، فيما ساقيها متباعدتين عن بعضهما بطريقة مبالغ فيها، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر.

كما ظهرت النجمة اللبنانية، في الصور الآخرى بمحل كوافير، وهي تجلس بوضعية ساخنة كشفت ما بين فخذيها.

يذكر أن الفنّانة هيفاء وهبي ، احتلت مراكز متقدمة في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة عبر محرك البحث "غوغل" في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية الأخرى، بحثاً عن صورها التي نشرتها مؤخرًا.

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