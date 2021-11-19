شاهد .. تورم وجه الفنانة إلهام الفضالة بشكل مرعب والجمهور: لعنة هيا الشعيبي! اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر تورم وجه الفنانة إلهام الفضالة بشكل مرعب والجمهور: لعنة هيا الشعيبي! اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن خضوعها لعملية شد الوجه بالخيوط، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات.

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وظهرت الفضالة وهي في أحد المراكز المتخصصة في هذا الأمر، بعد أن قامت بإجراء الشد للجانب الأيسر في وجهها، حيث بدا الفارق واضحاً بينه وبين الجانب الأيمن.وقالت الفنانة الكويتية إنه يجوز إجراء هذه العملية لكل من بلغ سن الـ18 عاماً، ثم ظهرت بعد انتهاء العملية وقد بدا عليها بعض التورّم في وجهها؛ نتيجة استخدام البنج، إلا أنَّها أوضحت أنه سوف يختفي تدريجياً.

وقبل أسابيع، كشفت الفنانة الكويتية ​إلهام الفضالة​ عن سبب غيابها عن متابعيها في الآونة الأخيرة وذلك عبر فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت الفضالة إلى أن ما منعها من تصوير يومياتها لمتابعيها هو تورم وجهها، بسبب الحساسية التي أصابت عينيها.

وقالت الفضالة :"مساء الخير والنور، طبعاً غبت عنكم هل تعلمون لماذا؟ لقد أصبتُ بحساسية ليست طبيعية في عيني، لقد استيقظت من النوم وجدتها كذلك".

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