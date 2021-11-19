شاهد .. نوال أبو الفتوح.. اعتزلت مشاهد الإغراء بسبب نجلها ورفضت مساعدة الزعيم عادل إمام ورحلت في يوم ميلادها بمأساة كبيرة!

انت الان تتابع خبر نوال أبو الفتوح.. اعتزلت مشاهد الإغراء بسبب نجلها ورفضت مساعدة الزعيم عادل إمام ورحلت في يوم ميلادها بمأساة كبيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

الفنانة حياتها مليئة بالفرح والسعادة وفي وسط شهرتها تأتي عليها بعض الأزمات والصعوبات والتي تغير حياتها ومنهم من يتصدى وبقوة لتلك الصعوبات، ومنهم من يهزمهم الأزمات وتطيح بهم،

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ونحن سنتعرف على فنانة ذات وجه بشوش ومميز وجذاب لكل من يراه وتركت بصمات في السينما المصرية، على الرغم من أنها لم تنال على دور البطولة، ولكن ما زالت أدوارها متعلقة في أذهان الكثير من الناس وهى الفنانة الراحلة نوال أبو الفتوح سنتعرف على أهم المعلومات والتي لا يعرفها الكثير من الناس عنها.

وهي من مواليد 10أبريل من عام 1940، وهي حاصلة على بكالوريوس معهد الموسيقى وكان في عام 1970، ومن هواياتها نو وكانت تجيد العزف بكل مهارة، وعملت كمدرسة وبعدها توجهت إلى مجال التمثيل لأنها كانت تحلم بالتمثيل.

وهي فنانة تتميز بجمالها الجذاب فقد اكتشفها الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، حيث جعلها تشارك في دور صغير من خلال فيلم “عريس لأختي”، مما نالت على إعجاب الكثير من الناس،

حيث أنها جسدت دور البنت الشقية بالإضافة إلى تقديمها أدوار الإغراء بشكل جرئ في المثير من الأعمال الفنية من أشهر تلك الأعمال «وصية رجل مجنون»، «البحث عن فضيحة»، «معسكر البنات»، «30 يوم في السجن»، «العزاب الثلاثة» وغيرها.

كما أن الفنانة نوال أبو الفتوح تمكنت من الحصول على أدوار البطولة ولكن في الأعمال الدرامية على عكس السينما المصرية والتي حصلت فيها على الأدوار الثانوية ومن أشهر المسلسلات التي شاركت بها عي مسلسل “الشهد والدمـوع الذي حقق لها شهرة واسعة في شخصية زوجة الفنان يوسف شعبان التي تحرضه علي أولاد أخوه.

اعتزلت نوال ابو الفتوح الفن، لمدة تصل لـ5 سنوات، بعد بكاء ابنها الوحيد أحمد من شدة خجله من أدوار الإغـراء التي كانت تلعبها في جميع أدوارها،

وبعد ذلك عادت للفن لتقدم أدوارا مختلفة، وقدمت أيضًا عدد من الأدوار في أعمال فنية دينية، وقالت عن ذلك، إنها تريد أن تمحو الصورة القديمة التي عرفت عنها.

اكتشفت نوال أبو الفتوح إصابتها بالسرطان في العظام، وكانت في مرحلة متأخـ ـرة حتى أنها أنفقت كل أموالها على العلاج، وعا نت كثيراً لتدبير النفقات،

وحاول الفنان عادل امام التبرع لمساعدتها عن طريق تخصيص إيرادات يوم من مسرحيته “بودي جارد”، لكنها رفضت قائلة: إنها لا تقبل إحسانا من أحد حتى لو كان زميلها، فقدمت نقابة الممثلين بطلب علاجها على نفقة الدولة، ورفضت أيضًا العلاج على نفقة الدولة، وقالت لنقيب الممثلين: “الحمد لله مستورة”.

كان آخر أعمالها مسلسل “المعمورة” من تأليف نجيب محفوظ ومصطفى إبراهيم، وإخراج إبراهيم الشقنقيري عام 2004.



ورحلت نوال أبو الفتوح في نفس يوم ميلادها الموافق 10 إبريل ولكن في عام 2007، نتيجة مضاعفات مـرض سرطان العظام، الذي كانت تعاني منه لفترة طويلة، عن عمر يناهز 67 عامًا.79214748