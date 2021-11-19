شاهد .. حادث سيارة أوقف مسيرتها الفنية.. تعرف على نادية سيف النصر الجميلة التي أحبها جداً يوسف فخر الدين واعتزل التمثيل من أجلها!

انت الان تتابع خبر حادث سيارة أوقف مسيرتها الفنية.. تعرف على نادية سيف النصر الجميلة التي أحبها جداً يوسف فخر الدين واعتزل التمثيل من أجلها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كان رصيدها مجموعة من الأعمال التي استطاعت بها أن تترك بصمة في عالم السينما لكن القدر لم يمهلها لأن تستكمل مسيرتها.

54978297

أودى حادث سيارة بحياة الفنانة نادية سيف النصر وهي في سن صغيرة مثلها في ذلك مثل الفنان عمر خورشيد الذي مات أيضا إثر حادث سيارة أليم وهو في ريعان الشبا والفنانة إلهام زكي التي ماتت في ريعان الشباب بحادث سيارة هي الأخرى.

الحادث الذي وقع في بيروت يوم 27 فبراير عام 1974 لم يودي بحياتها فقط وإنما حطم حياة زوجها الفنان يوسف فخر الدين الذي عاش معها قصة حب كبيرة وكان موتها صدمة كبرى بالنسبة له دفعته إلى حالة اكتئاب شديدة.



الفنان يوسف فخر الدين توقف عن الفن بعد موت زوجته وقرر الهجرة إلى اليونان حيث عمل هناك في مجال الأعمال حتى وفاته.

نادية سيف النصر ولدت في القاهرة يوم 6 يوليو عام 1932 لم تكمل تعليمها العالي واتجهت إلى الفن فالتحقت في بداياتها بفرقة الريحاني ثم فرقة الفنانين المتحدين وظهرت في أعمال قليلة منها أرملة ليلة الزفاف، غروب وشروق، عائلات محترمة وفيلم أيام في الجنة.54978297